Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьера Грузии в Туркменистан

Зурабишвили призвала граждан Грузии к протестам после визита Кобахидзе в Ашхабад

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам в связи с визитом премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в Туркменистан для участия в международном форуме, который также посетил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию» — написала Зурабишвили в соцсетях.

В ответ Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.

Кобахидзе приехал в Туркменистан для участия в форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета этой страны. До этого председатель правительства Грузии посетил Ашхабад с официальным визитом, а также участвовал в конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.

12 декабря в столицу Туркменистана с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства уже провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

