На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зурабишвили призвала к протестам из-за визита премьера Грузии в Туркменистан

Зурабишвили призвала граждан Грузии к протестам после визита Кобахидзе в Ашхабад
true
true
true
close
Mindaugas Kulbis/AP

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к протестам в связи с визитом премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в Туркменистан для участия в международном форуме, который также посетил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Сегодня все на (проспект) Руставели! Нет совместному пребыванию Кобахидзе и Путина! Не уступим Грузию» — написала Зурабишвили в соцсетях.

В ответ Кобахидзе назвал «абсолютно несерьезными спекуляциями» заявления оппозиционеров.

Кобахидзе приехал в Туркменистан для участия в форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета этой страны. До этого председатель правительства Грузии посетил Ашхабад с официальным визитом, а также участвовал в конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.

12 декабря в столицу Туркменистана с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства уже провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее премьер Грузии высмеял аргументы оппозиции о последствиях применения «камита».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами