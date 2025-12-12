Грузия предложила Ашхабаду свою территорию для транзита газа

Тбилиси готов содействовать Ашхабаду в поставках газа через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе встречи с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Слова политика цитирует газета «Взгляд».

Помимо перспектив транспортировки голубого топлива, стороны обсудили возможности увеличения грузоперевозок из стран Центральной Азии через грузинские порты.

Кобахидзе приехал в Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном тридцатилетию нейтралитета этой страны. До этого председатель правительства Грузии посетил Ашхабад с официальным визитом, а также участвовал в конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю.

12 декабря в столицу Туркменистана с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства уже провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Эрдоган заявил Путину о готовности принять переговоры по Украине.