Меркель заявила, что не обвиняла Польшу и Прибалтику в начале конфликта на Украине

Меркель не считает Польшу и страны Балтии виновными в конфликте на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отрицает утверждения о том, что она обвинила Польшу и страны Балтии в начале СВО. Об этом политик рассказала в интервью немецкому общественному телеканалу Phoenix.

«Вы должны назвать это фейковыми новостями, имея в виду, что этого вообще не было сказано», — отметила она.

На вопрос, намерена ли она обвинить в развязывании конфликта Польшу и страны Балтии, Меркель ответила: «Нет. Мы все потерпели неудачу — я, все остальные — мы все не смогли предотвратить эту войну, в том числе и на наших переговорах с американцами».

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат <...> Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — отмечала Меркель.

По словам экс-канцлера, эти страны опасались, что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [СВО]», — подчеркнула она.

