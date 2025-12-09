На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко поинтересовался, ходят ли западные политики к психиатру

Лукашенко задался вопросом, посещают ли политики на Западе психиатра
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «запредельными» идеи по разрыву контактов с Москвой и Минском, которые выдвигают политики в западных странах. Его слова передает «БелТА».

Глава республики 9 декабря принял участие в заседании Совета безопасности Белоруссии. В ходе встречи он отметил, что некоторые государства Запада принимают абсурдные решения в попытке разорвать отношения с РФ и Белоруссией. Лукашенко привел в качестве примера инициативу о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию.

«Это запредельно. Встает вопрос: они (западные политики — «Газета.Ru») к психиатру ходят или нет?» — задался вопросом президент.

Он обратил внимание, что железная дорога никому не мешает и ее не следует разбирать.

27 ноября портал LSM+ со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти страны планируют демонтировать ведущую в РФ железную дорогу. Ожидается, что возможность реализации этой инициативы будет проанализирована до конца текущего года. Одновременно с этим Рига согласует свою позицию с Таллином и Вильнюсом.

Ранее в министерстве иностранных дел России оценили идею Латвии разобрать железнодорожные пути.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами