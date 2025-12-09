Лукашенко поинтересовался, ходят ли западные политики к психиатру

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «запредельными» идеи по разрыву контактов с Москвой и Минском, которые выдвигают политики в западных странах. Его слова передает «БелТА».

Глава республики 9 декабря принял участие в заседании Совета безопасности Белоруссии. В ходе встречи он отметил, что некоторые государства Запада принимают абсурдные решения в попытке разорвать отношения с РФ и Белоруссией. Лукашенко привел в качестве примера инициативу о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию.

«Это запредельно. Встает вопрос: они (западные политики — «Газета.Ru») к психиатру ходят или нет?» — задался вопросом президент.

Он обратил внимание, что железная дорога никому не мешает и ее не следует разбирать.

27 ноября портал LSM+ со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти страны планируют демонтировать ведущую в РФ железную дорогу. Ожидается, что возможность реализации этой инициативы будет проанализирована до конца текущего года. Одновременно с этим Рига согласует свою позицию с Таллином и Вильнюсом.

Ранее в министерстве иностранных дел России оценили идею Латвии разобрать железнодорожные пути.