В ЕС признали, что хотят забрать активы РФ для выхода из сложной экономической ситуации

ЕК признала, что хочет забрать активы РФ для выхода из экономического кризиса
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) хочет забрать замороженные активы России, чтобы «выйти из сложной экономической ситуации», в которой оказался Евросоюз из-за конфликта на Украине. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари, пишет ТАСС.

По его словам, украинский конфликт влияет не только на Киев, но и на ситуацию в Европе. Поэтому использование статьи 122 Соглашения о Европейском союзе (позволяет путем голосования принимать решения об экспроприации активов) «обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», отметил Уйвари.

10 декабря газета Financial Times сообщила, что на предстоящем саммите ЕС, который состоится 18 декабря и может быть продлен на несколько дней, европейские чиновники собираются в ускоренном режиме решить судьбу российских активов.

Для этого они планируют принять законопроект, который предусматривает использование европейскими странами чрезвычайных полномочий, позволяющих заморозить российские активы навсегда без единогласного согласия всех стран ЕС. Бессрочная блокировка активов позволит укрепить позиции ЕС в вопросе выдачи Украине кредита на сумму €90 млрд, отмечается в статье.

Ранее Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные российские активы.

