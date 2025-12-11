Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский официально подтвердил, что американская сторона требует вывода ВСУ из Донбасса. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Американская сторона видит, что украинские войска выходят с территории Донбасса, и компромисс вроде бы в том, что российские войска не заходят на эту территорию Донбасса», — сказал он.

По словам Зеленского, пока неизвестно, кто будет управлять демилитаризованной зоной в Донбассе.

«Вот так примерно сейчас выглядит компромиссное видение Соединенных Штатов Америки», — отметил украинский лидер.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на голосование.