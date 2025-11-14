На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заочно арестовали прокурора и судей Международного уголовного суда

СК России объявил в розыск и заочно арестовал прокурора и судей МУС
true
true
true
close
Shutterstock

Следственный комитет России заочно арестовал прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В СК рассказали, что завершили расследование дела в отношении представителей суда, обвиняемых в нарушении законодательства РФ, связанного с незаконным преследованием граждан РФ.

Обвинения по ч.2 ст.299, ч.2 ст.301, ч.1 ст.30 ч.2 ст.360 УК РФ предъявлены прокурору Хану Кариму Асаду Ахмаду, судьям Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, а также председателю МУС Петру Юзефу Хофманьскому и его заместителям.

Они объявлены в международный розыск.

В СК не уточнили, с уголовными преследованием каких именно граждан РФ связано дело, при этом в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в незаконной депортации детей в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия не будет выполнять решения судов, учрежденных без участия РФ и ООН.

