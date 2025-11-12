На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян начал день с российской рок-группы

Пашинян снял видео под песню российской рок-группы ДДТ «Осень»
true
true
true

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал этот день под песню российской рок-группы ДДТ «Осень». Ролик политик опубликовал в своем Telegram-канале.

На записи Пашинян сидит за столом на стуле в кабинете и смотрит в камеру. В этот момент на нем были одеты белая рубашка и бордовый галстук. На фоне играет песня популярной российской рок-группы ДДТ, лидером которой является Юрий Шевчук. В частности, можно услышать припев композиции «Осень».

В конце видео Пашинян также показал сердечко двумя руками, а под роликом пожелал подписчикам хорошего дня.

«Доброе утро, хорошего дня и люблю вас всех», — написал премьер Армении.

В октябре Никол Пашинян опубликовал видео, на котором он задумчиво сидит за столом под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «П.М.М.Л.». Премьер-министр смотрит перед собой и слушает песню, а на словах «Прости меня, моя любовь» переводит взгляд на камеру.

До этого Пашинян выложил в сеть видео поездки на работу на ереванском метро. Решение изменить любимому велосипеду он объяснил неподходящей погодой.

Ранее Трамп сыграл в гольф под Скриптонита.

