Премьер Индии рассказал об «очень теплом» телефонном разговоре с Трампом

Моди провел содержательный телефонный разговор с Трампом
true
true
true
close
Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел содержательный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава индийского кабмина заявил в социальной сети X.

«Провел очень теплый и содержательный разговор с Трампом. Мы рассмотрели прогресс в наших двусторонних отношениях и обсудили региональные и международные события», — написал премьер.

По информации газеты Hindustan Times, Моди и Трамп обменялись взглядами на расширение сотрудничества между странами в области торговли, энергетики, обороны, безопасности и «важнейших технологий».

В августе 2025 года США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это стремлением «наказать» страну за поддержку российской экономики посредством закупок российской нефти.

В октябре Трамп сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского лидера, он разговаривал с Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Но в начале ноября американский лидер заявил, что Индия «в основном прекратила» закупки российской нефти. На фоне этого он пообещал, что США «в какой-то момент» снизят пошлины.

Ранее Трамп охарактеризовал Моди.

