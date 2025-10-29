Трамп охарактеризовал премьер-министра Индии Моди

Президент США Дональд Трамп, выступая на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу, назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди «самым симпатичным парнем». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вам вот что скажу: премьер-министр Моди — самый симпатичный парень. Он говорит и выглядит так, как будто... он невероятно крутой», — сказал Трамп.

До этого выступление Дональда Трампа на саммите АТЭС в Южной Корее задержали как минимум на час. Американский лидер прилетел в Республику Корея около 12:00 по местному времени (6:00 мск). Глава государства прибыл в город Кенджу с отставанием от обнародованного графика, его выступление на саммите должно было начаться как раз в это время.

В материале говорится, что из аэропорта Трамп проследовал на вертолете к месту проведения мероприятия.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться на саммите АТЭС.