Трамп заявил, что США «в какой-то момент» снизят пошлины на импорт из Индии

Трамп: США снизят пошлины на импорт из Индии из-за сокращения закупок нефти у РФ
Evelyn Hockstein/Reuters

США снизят «в какой-то момент» ставки пошлин на импорт из Индии в связи с якобы сокращением закупок российской нефти республикой. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти. [Импорт] был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — уточнил глава Белого дома.

4 ноября экспортеры призвали премьер-министра Индии Нарендру Моди предоставить немедленную помощь в связи с последствиями решения США ввести тарифы в 50% на индийские товары.

20 октября Трамп сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского лидера, он разговаривал с Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Ранее стало известно, чем обернулись пошлины Трампа для отношений Индии и России.

