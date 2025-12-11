На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали идею США создать альтернативу G7 с Россией

Песков: Россию и без альтернативной G7 группы связывают проекты с Индией и КНР
Roman Naumov/Global Look Press

Россию и без какой-либо альтернативы G7, включающей Индию и Китай, связывают разного рода проекты с партнерами. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о желании США создать альтернативу «Группе семи», куда бы вошли Россия, Индия и КНР.

«Нас с Индией и с Китаем связывает целый ряд совместных проектов, больших интеграций, в рамках которых мы взаимодействуем и с Индией, и с Китаем», — отметил он.

До этого портал Defense One писал, что в неопубликованной части Стратегии нацбезопасности США якобы содержится пункты, согласно которым США планируют отделить от Евросоюза Австрию, Венгрию, Италию и Польшу, а также создать «альтернативу» G7 — организацию Core 5 (или C5), куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, идея Вашингтона о создании альтернативного «Большой семерке» формата под названием Core 5 возможна лишь после завершения конфликта на Украине и стабилизации международной обстановки.

Ранее в США заявили о «новой холодной войне» с Европой.

Переговоры о мире на Украине
