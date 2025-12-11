Путин после совещания с военными отдельно переговорит с начальником Генштаба

Путин после совещания по СВО намерен отдельно поговорить с Герасимовым

По окончании совещания с военными президент России Владимир Путин заявил о намерении провести отдельную беседу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Об этом пишет ТАСС.

«Валерий Васильевич, после совещания мы с Вами дополнительно свяжемся и обсудим детали», — сказал Путин, обращаясь к Герасимову в завершение мероприятия.

11 декабря в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось совещание, посвященное развитию ситуации в зоне проведения СВО. Особое внимание было уделено вопросу полного установления контроля Вооруженными силами РФ над Северском.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в совещании, проходившем в режиме видеоконференции, участвовали начальник Генштаба ВС РФ и командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев. Кроме того, в кабинете президента присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады, Денис Пирогов.

Как сообщил Песков, глава государства констатировал положительную динамику по всем направлениям. Он отметил, что Путин получил детальную информацию касательно Северска. Пресс-секретарь также анонсировал публикацию видеозаписи совещания в ближайшее время.

Ранее Путину доложили об освобождении южной части Димитрова.