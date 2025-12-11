На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин после совещания с военными отдельно переговорит с начальником Генштаба

Путин после совещания по СВО намерен отдельно поговорить с Герасимовым
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

По окончании совещания с военными президент России Владимир Путин заявил о намерении провести отдельную беседу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Об этом пишет ТАСС.

«Валерий Васильевич, после совещания мы с Вами дополнительно свяжемся и обсудим детали», — сказал Путин, обращаясь к Герасимову в завершение мероприятия.

11 декабря в Кремле под председательством Владимира Путина состоялось совещание, посвященное развитию ситуации в зоне проведения СВО. Особое внимание было уделено вопросу полного установления контроля Вооруженными силами РФ над Северском.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в совещании, проходившем в режиме видеоконференции, участвовали начальник Генштаба ВС РФ и командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев. Кроме того, в кабинете президента присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады, Денис Пирогов.

Как сообщил Песков, глава государства констатировал положительную динамику по всем направлениям. Он отметил, что Путин получил детальную информацию касательно Северска. Пресс-секретарь также анонсировал публикацию видеозаписи совещания в ближайшее время.

Ранее Путину доложили об освобождении южной части Димитрова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами