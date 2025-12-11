Украина обещала Еврокомиссии (ЕК) принять ко 2-му кварталу 2026 года антикоррупционную стратегию и программу борьбы с коррупцией. Об этом говорится в совместном заявлении еврокомиссара по расширению ЕС Марты Кос и вице-премьера Украины Тараса Качки, сообщает РИА Новости.

«Принять ко второму кварталу 2026 года и обеспечить высокий уровень реализации антикоррупционной стратегии и антикоррупционной государственной программы», — отмечается в документе.

5 декабря стало известно, что Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад по коррупции на Украине, в котором содержится положение о «постоянном политическом вмешательстве» властей страны в компании для организации коррупционных схем. Об этом говорится в расследовании The New York Times.

Как отмечает издание, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию. Тем не менее, правительство президента Украины Владимира Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции, отмечается в сообщении.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

