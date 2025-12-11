На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Афганистан запретил наемничество

Афганистан запретил своим гражданам участвовать в боевых действиях за границей
Reuters

Афганистана запретили жителям страны принимать участие в боевых действиях за рубежом и ввели наказания за нарушение нового закона. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на правительственный документ.

Отмечается, что запрет носит религиозный характер.

Афганские власти также запретили использовать территорию страны для действий против других государств. В тексте документа подчеркивается долг населения защищать страну от внешних угроз.

Высокопоставленный афганский чиновник сообщил, что во встрече, по итогам которой был принят документ, приняли участие около 1 тыс. религиозных деятелей со всего Афганистана, а также премьер-министр страны Хасан Ахунд.

Законодательство большинства стран запрещает участие в вооруженных конфликтах на территории других государств. В августе президент Колумбии Густаво Петро обратился в парламент страны с запросом об экстренном рассмотрении законопроекта о запрете наемничества.

В октябре суд Узбекистана осудил воевавшего на стороне РФ участника СВО на три года тюрьмы за наемничество.

Ранее сообщалось, что президентам США запретят воевать на Ближнем Востоке без разрешения.

