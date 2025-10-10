В Узбекистане посадили участника СВО за наемничество

Пахтачийский районный суд Узбекистана осудил воевавшего на стороне РФ участника СВО на три года тюрьмы за наемничество. Об этом пишет ТАСС.
По данным суда, 27-летний осужденный в 2019 году отправился на заработки в Россию, а в 2021 году был помещен в колонию строгого режима в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков. В 2024 году он отправился на СВО по предложению российских правоохранительных органов в обмен на освобождение, российское гражданство и денежное вознаграждение. После этого он прошел боевую подготовку в Луганске и воевал в составе ВС РФ в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях. Получив ранение, мужчина обратился в посольство Узбекистана в Москве, получил новые документы и вернулся на родину, где добровольно явился в местный полицейский отдел.
Законодательство большинства стран запрещает участие в вооруженных конфликтах на территории других государств. Перед этим президент Колумбии попросил конгресс рассмотреть законопроект о запрете наемничества.
Ранее суд в РФ заочно приговорил британца Каллана к 14 годам тюрьмы за наемничество.