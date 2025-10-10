На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Узбекистане посадили участника СВО за наемничество

ТАСС: в Узбекистане осудили участника СВО на три года тюрьмы за наемничество
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Пахтачийский районный суд Узбекистана осудил воевавшего на стороне РФ участника СВО на три года тюрьмы за наемничество. Об этом пишет ТАСС.

По данным суда, 27-летний осужденный в 2019 году отправился на заработки в Россию, а в 2021 году был помещен в колонию строгого режима в Челябинской области за незаконный оборот наркотиков. В 2024 году он отправился на СВО по предложению российских правоохранительных органов в обмен на освобождение, российское гражданство и денежное вознаграждение. После этого он прошел боевую подготовку в Луганске и воевал в составе ВС РФ в Луганской, Запорожской, Херсонской и Курской областях. Получив ранение, мужчина обратился в посольство Узбекистана в Москве, получил новые документы и вернулся на родину, где добровольно явился в местный полицейский отдел.

Законодательство большинства стран запрещает участие в вооруженных конфликтах на территории других государств. Перед этим президент Колумбии попросил конгресс рассмотреть законопроект о запрете наемничества.

Ранее суд в РФ заочно приговорил британца Каллана к 14 годам тюрьмы за наемничество.

