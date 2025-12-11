Малофеев объяснил, почему США никогда не смогут понять Россию

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев объяснил, в чем принципиальная разница между Россией и США.

По его словам, Россия является полноценной современной империей, чего нельзя сказать о Соединенных Штатах, несмотря на их могущество и размер. Туда приезжают люди разных национальностей и все становятся американцами, утрачивая свою идентичность, пояснил предприниматель.

«А мы не такие. Мы что, просим чеченцев потерять свою идентичность? Или якутов? Нет. Мы согласны, чтобы у них была их идентичность. Мы хотим, чтобы при этом они осознавали, что Россия — их большая Родина, и вместе с нами строили это великое государство», — сказал Малофеев.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 года». По мнению политолога Петра Колчина, документ полностью соответствует современным реалиям страны, где усилился общественный запрос на продвижение русского языка и культуры.

Стратегия вступает в силу с 1 января 2026 года. Документ направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Ранее новую стратегию национальной политики РФ назвали шагом к русскому возрождению.