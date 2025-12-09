На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили слова Мерца о планах Путина «восстановить СССР»

Песков: заявление Мерца о восстановлении СССР не соответствует действительности
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что президент РФ Владимир Путин якобы хочет восстановить Советский Союз, не соответствует действительности. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не хочет восстановить СССР. Это невозможно, он сам говорил», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что разговоры о восстановлении Советского Союза были бы проявлением неуважения по отношению к Содружеству Независимых Государств (СНГ).

Кроме того, Песков назвал полной глупостью предупреждения о том, что Россия готовит нападение на НАТО. Пресс-секретарь призвал «слушать первоисточник» в лице Путина.

8 декабря Мерц в эфире телепередачи ARD-Arena отвечал на вопросы граждан Германии. Одна из жительниц Дрездена призвала главу немецкого правительства направить предназначенные на военные расходы средства на решение внутренних проблем. В ответ политик заявил, что рост расходов на милитаризацию стран — членов НАТО и особенно Германии обусловлен страхом перед восстановлением СССР и якобы «имеющимися у РФ планами нападения на одно из государств Североатлантического альянса».

Ранее Мерц сообщил о «решающем моменте» в переговорах по Украине.

