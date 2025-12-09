На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян отправили обращения на прямую линию Путина

«Россия 24»: на прямую линию Путина поступило свыше 550 тыс обращений граждан
Михаил Климентьев/РИА Новости

Более 550 тыс. обращений граждан поступило на прямую линию президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается обращений, как нам рассказали в колл-центре, сегодня (их число — прим. ред.) уже перевалило за полмиллиона, если быть точнее, то 552 тыс. обращений уже зафиксировано», — рассказал ведущий.

По словам журналистов, самым популярным способом задать вопрос главе государства остается телефонный звонок.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.

Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, отправив СМС и ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы также принимают через официальные группы программы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Ранее Путин «обошел» неудобный вопрос индийской журналистки.

