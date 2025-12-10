На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о наращивании Трампом санкций против России

Лавров: Трамп не только не спешит отменять санкции против РФ, но и наращивает их
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не только не спешит отменять введенные против России санкции, но и собирается наращивать их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, Лавров напомнил слова Трампа, который обвинил своего предшественника Джо Байдена в «подрывании веры в доллар и подталкивании стран БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ». Глава российского МИД дал понять, что нынешний американский лидер делает то же самое.

«Виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер Соединенных Штатов не только не спешит отменить, но и наращивает», — заявил Лавров.

Он добавил, что процесс поиска альтернативных платежных систем сейчас ускоряется, и не только в рамках БРИКС.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что не собирается «делать что-либо» в плане отмены санкций, введенных в отношении нефтяных компаний России. Вдобавок глава Белого дома подчеркнул, что США собираются ввести дополнительные, «очень мощные» санкции, из-за которых российским компаниям станет очень трудно торговать нефтью.

Ранее Трамп поддержал законопроект о жестких санкциях против партнеров России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами