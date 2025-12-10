Лавров заявил о наращивании Трампом санкций против России

Лавров: Трамп не только не спешит отменять санкции против РФ, но и наращивает их

Президент США Дональд Трамп не только не спешит отменять введенные против России санкции, но и собирается наращивать их. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, Лавров напомнил слова Трампа, который обвинил своего предшественника Джо Байдена в «подрывании веры в доллар и подталкивании стран БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ». Глава российского МИД дал понять, что нынешний американский лидер делает то же самое.

«Виноват в этом, конечно же, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер Соединенных Штатов не только не спешит отменить, но и наращивает», — заявил Лавров.

Он добавил, что процесс поиска альтернативных платежных систем сейчас ускоряется, и не только в рамках БРИКС.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что не собирается «делать что-либо» в плане отмены санкций, введенных в отношении нефтяных компаний России. Вдобавок глава Белого дома подчеркнул, что США собираются ввести дополнительные, «очень мощные» санкции, из-за которых российским компаниям станет очень трудно торговать нефтью.

Ранее Трамп поддержал законопроект о жестких санкциях против партнеров России.