Трамп заявил о скором вступлении в силу «очень мощных» санкций против России

Трамп заявил, что не намерен снимать санкции с нефтяных компаний России
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский президент Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News заявил, что не собирается отменять санкции в отношении нефтяных компаний России.

«Я не собираюсь делать чего-либо в плане отмены санкций», — заявил глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.

При этом президент США подчеркнул, что санкции в отношении российских нефтяных компаний «вступят в силу очень скоро». По его словам, они очень мощные, и из-за них торговать нефтью станет очень трудно.

17 ноября Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500% и может быть расширен за счет включения Ирана. Президент США считает, что санкционный пакет должен стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России объяснили, почему угрозам санкций от Трампа не стоит верить.

