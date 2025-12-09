На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии заявил о скором размораживании активов России для помощи Украине

Стармер: сделка по изъятию активов РФ может быть заключена в ближайшие дни
true
true
true
close
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию до €115 млрд российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Times.

Политик объяснил это тем, что переговоры по завершению украинского конфликта достигли «критической стадии».

В том числе этот вопрос Стармер обсуждал накануне с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. В Британии заморожено до €10 млрд российских активов.

Отмечается, что средства пойдут либо для финансирования продолжающихся военных действий Украины еще до двух лет, либо на ее восстановление в случае заключения мирного соглашения.

По данным Times, страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами