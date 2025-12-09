Премьер Британии заявил о скором размораживании активов России для помощи Украине

Стармер: сделка по изъятию активов РФ может быть заключена в ближайшие дни

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сделка по размораживанию до €115 млрд российских активов в Европе для помощи Украине может быть заключена уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Times.

Политик объяснил это тем, что переговоры по завершению украинского конфликта достигли «критической стадии».

В том числе этот вопрос Стармер обсуждал накануне с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Лондоне. В Британии заморожено до €10 млрд российских активов.

Отмечается, что средства пойдут либо для финансирования продолжающихся военных действий Украины еще до двух лет, либо на ее восстановление в случае заключения мирного соглашения.

По данным Times, страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее были названы страны ЕС, которые могут стать главными гарантами кредита для Украины за счет активов РФ.