На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред Украины при ООН в ходе выступления перешел на русский язык

Постпред Украины при ООН Мельник пообещал России дырку от бублика
true
true
true
close
IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Постоянный представитель Украины Андрей Мельник в ходе выступления в ООН перешел на русский язык. Его слова передает агентство УНИАН.

Дипломат заявил, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала и сложила оружие.

«Дырку от бублика вы получите, а не Украину», — заявил Мельник на русском языке.

По его словам, украинская территория и суверенитет не продаются.

9 декабря британская газета The Telegraph писала, что мирный план президента США Дональда Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, глава Белого дома в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Владимира Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

В этот же день политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что разговоры о том, что переговоры по Украине в очередной раз «зашли в тупик» — миф. Реальная же повестка давно ушла в плоскость личных гарантий для украинского лидера, ключевым требованием которого остается его безопасность и сохранение финансов.

Ранее Мельник признал провал попыток изолировать Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами