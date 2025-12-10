Постоянный представитель Украины Андрей Мельник в ходе выступления в ООН перешел на русский язык. Его слова передает агентство УНИАН.

Дипломат заявил, что Россия хочет, чтобы Украина капитулировала и сложила оружие.

«Дырку от бублика вы получите, а не Украину», — заявил Мельник на русском языке.

По его словам, украинская территория и суверенитет не продаются.

9 декабря британская газета The Telegraph писала, что мирный план президента США Дональда Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Как отмечает издание, глава Белого дома в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Владимира Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют Киеву проявлять осторожность и терпение.

В этот же день политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что разговоры о том, что переговоры по Украине в очередной раз «зашли в тупик» — миф. Реальная же повестка давно ушла в плоскость личных гарантий для украинского лидера, ключевым требованием которого остается его безопасность и сохранение финансов.

Ранее Мельник признал провал попыток изолировать Россию.