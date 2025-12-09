Политтехнолог: переговоры по Украине перешли в иную плоскость

Разговоры о том, что переговоры по Украине в очередной раз «зашли в тупик» — миф. Реальная же повестка давно ушла в плоскость личных гарантий для лидера страны Владимира Зеленского, ключевым требованием которого остается его безопасность и сохранение финансов. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политтехнолог Михаил Павлив.

«Остальные вопросы являются для него просто переговорной позицией. Там, где он сопротивляется в тех вопросах, которые являются максимально принципиальными для России, своим сопротивлением он пытается выторговать как раз то, что для него важно», — отметил эксперт.

Он добавил, что рычагов давления на Зеленского у Вашингтона достаточно, — в том числе речь о запуске новых уголовных дел через Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). А значит, сделка неизбежна — вопрос лишь во времени и цене, которую попросит украинский президент.

Как пишет британская газета The Telegraph, мирный план президента США Дональда Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны Зеленского и европейских лидеров.

Отмечается, что глава Белого дома в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют проявлять Киеву осторожность и терпение.

Ранее в Европе заговорили о «реальной готовности вступить в войну».