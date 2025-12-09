В Госдуме заявили об обратном отсчете для режима Зеленского

Обратный отсчет для политического режима Владимира Зеленского начался после ультиматума президента США Дональда Трампа о мирном плане. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий прокомментировал сообщения о том, что команда избранного президента США отвела Киеву лишь несколько дней для ответа на предложения по урегулированию. Слуцкий считает, что это указывает на иссякающее терпение Вашингтона.

«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому «дни» на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. <...> Кажется, у «дней» режима Зеленского пошел обратный отсчет», — написал Слуцкий.

По данным Financial Times, Трамп рассчитывает достичь договоренности по урегулированию на Украине до Рождества.

9 декабря Дональд Трамп заявил в интервью газете Politico, что Владимиру Зеленскому пора изучить и согласиться с положениями его мирного плана, так как его страна «проигрывает». Кроме того, он рекомендовал восстановить на Украине демократию и провести выборы. Говоря о России, президент США заявил, что у нее более сильная переговорная позиция, а также посетовал, что в 2014 году Барак Обама «отдал» Москве Крым. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил об отсутствии шансов у Украины на вступление в НАТО.