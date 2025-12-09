Российские бизнесмены подали иски против санкций ЕС на дестяки миллиардов евро

ETJC: попавшие под санкции бизнесмены из России подали иски к ЕС на €53 млрд

Российские бизнесмены, оказавшиеся под санкциями Евросоюза (ЕС), подали иски против объединения и его членов на общую сумму не менее €53 млрд. Такие данные приводятся в докладе Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC).

Согласно данным, приведенным в публикации коалиции, в настоящее время насчитывается 28 дел об инвестиционном арбитраже, в том числе с угрозой ареста активов. Указанная сумма исковых требований сопоставима с объемом военной помощи ЕС Украине с 2022 года. При этом почти половина дел — 13 — была инициирована в 2025 году.

Отмечается, что российские предприниматели при спорах с государствами все чаще прибегают к механизму ISDS (Investment-Related Suspension Documents). Эта система позволяет иностранным инвесторам предъявлять претензии к правительствам в случае, если они считают, что их интересы пострадали из-за законодательных или политических решений.

Изначально ISDS создавался для защиты зарубежных компаний от неправомерного изъятия собственности, однако в настоящее время он позволяет рассматривать споры в обход национальных и европейских судов. По данным газеты Le Soir, такие дела, как правило, рассматриваются коллегией из трех арбитров — чаще всего юристов, специализирующихся на бизнесе, — и не подлежат обжалованию.

Ранее российский бизнесмен выиграл иск об отмене санкций Евросоюза за 2024 год.