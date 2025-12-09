На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин напомнил, как в советский период Донбасс отдали Украине

Путин: Ленин перерешил и входивший в состав РСФСР Донбасс был передан Украине
Сергей Батурин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Донбасс был частью РСФСР, но из-за решения Владимира Ленина регион передали Украине. Соответствующее заявление он сделал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как отметил глава государства, Донбасс является исторической территорией России.

«Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при образовании, создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом. Донбасс вошел в состав РСФСР, а потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь из документа — «перерешать». И он «перерешил», и все — Донбасс отдали Украине», — сказал российский лидер.

27 ноября Путин заявил, что России важно получить международное признание новых территорий, но не от Украины. По его словам, международное признание новых регионов РФ, в том числе Крыма, важно с правовой точки зрения. Президент подчеркнул, что в этих переговорах могут участвовать любые страны, которые готовы и способны это делать. Однако ключевым моментом для России останется международная легитимность итоговых решений.

Ранее Путин заявил, что «вся Украина наша».

Новости Украины
