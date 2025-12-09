Путин призвал «долбить в одну точку», чтобы эффективнее решать проблемы ветеранов СВО

Выковать наиболее эффективные решения по адаптации инвалидов получится, если «долбить и долбить в одну точку». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека

«Это все такие вещи тонкие, но нужно постоянно долбить, долбить в одну и ту же точку для того, чтобы выковать наиболее эффективные инструменты решения всех этих проблем», — сказал президент.

Во время заседания, в частности, обсуждались вопросы занятости инвалидов, в том числе тех, кто получил инвалидность после участия в спецоперации. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Новикова, многие компании предпочитают выкупать квоту на трудоустройство инвалидов у некоммерческих и иных организаций, которые зачастую нанимают инвалидов номинально, что приводит к значительному росту фиктивной занятости инвалидов. Новиков обратил внимание, что необходимо стимулировать компании за счет собственных средств развивать пилотные проекты по исследованию возможности вовлечения труда инвалидов. Опыт торговых сетей позволяет судить о том, что это возможно.

Президент поручил правительству проработать этот вопрос стимулирования. Он подчеркнул, что «формальные вещи не должны влиять на суть принимаемых нами решений в пользу наших ребят, которые себя не жалеют и защищают интересы России».

В сентябре исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев предложил включить ветеранов с боевым опытом в штат региональных кадровых центров «Работа России».

Ранее в России разработали закон о защите рабочих мест для ветеранов СВО.