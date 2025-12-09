Трамп отверг идею о выгоде новой стратегии нацбезопасности США для России

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico отказался признать, что обновленная стратегия национальной безопасности США выгодна России.

Так он ответил на слова журналистки о том, что пункты «видения Трампа для Европы» могут быть положительно встречены в Москве.

«У меня нет видения для Европы. Все, что я хочу видеть, — это сильную Европу», — заявил Трамп.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нюансы новой стратегии национальной безопасности США импонируют России, поскольку в документе говорится о диалоге.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в ЕС обеспокоены из-за обновленной стратегии нацбезопасности США.