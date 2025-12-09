Астана намерена продолжить контакты с Киевом по теме атаки на КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев обсудил с украинской стороной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщает «Казинформ» в Telegram-канале.

«Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время поездки в Вену в рамках СМИД ОБСЕ провел встречу на ногах со своим украинским коллегой», — передает издание слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, глава МИД республики, вероятно, обсуждал с украинским коллегой инцидент, связанный с повреждением трубопровода КТК. В конце ноября вооруженные силы Украины атаковали один из причалов КТК в Новороссийске. В результате происшествия разлив нефти в Черное море не произошел, но выносной причал получил повреждения, и его дальнейшее использование стало невозможным.

До этого стало известно о том, что объем перевалки казахстанской нефти через КТК в ноябре снизился на 5% по сравнению с февралем 2025 года из-за атак дронов.

В ночь на 29 ноября украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске. По данным компании, после взрыва капитан морского порта Новороссийск приостановил все погрузки, а танкеры были отведены за пределы акватории.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку на объекты КТК.