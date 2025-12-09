На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Знать наизусть число новорожденных»: Малофеев о повышении рождаемости в РФ

Предприниматель Малофеев: в РФ необходимо менять систему поддержки рождаемости
Константин Михальчевский/РИА Новости

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что рождаемость в стране продолжает снижаться. По его мнению, подход к вопросам демографии необходимо комплексно изменить.

Предприниматель обратил внимание, что в регионах появились целевые показатели по количеству рожденных детей. Однако, по его словам, «чиновники занимаются народозамещением вместо народосбережения».

«Надо уточнить, что нас интересуют дети граждан России. Чиновники от самого низкого до самого высокого уровня должны наизусть знать, сколько у нас родилось за месяц детей, сколько еще должно родиться и какие есть проблемы у этих детей и их родителей. Тогда демографическая проблема начнет решаться, а не декорироваться», — подчеркнул Малофеев.

Накануне Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого подвел итоги 2025 года и поставил задачи правительству.

Отдельную часть своей речи президент РФ посвятил вопросам демографии, обратив внимание на то, что рождаемость в стране по-прежнему снижается. Чтобы переломить эту тенденцию, по мнению главы государства, нужно усилить действующие меры на всех уровнях.

Он также упомянул, что в 2025 году был введен корпоративный демографический стандарт, который позволяет усилить участие бизнеса в достижении демографических целей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр холостяков.

