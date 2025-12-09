На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп оценил IQ конгрессвумен Грин

Трамп заявил, что его бывшая соратница Грин обладает низким IQ
Jonathan Ernst/Reuters

Член нижней палаты конгресса США Марджори Тейлор Грин обладает низким IQ, считает президент страны Дональд Трамп. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для газеты Politico.

«Она была преданным человеком, пока я не перестал отвечать на ее звонки, потому что я слишком занят, чтобы отвечать на звонки. Ты не можешь звонить мне три раза в день», — сказал американский лидер.

По мнению хозяина Белого дома, поведение Грин является неуместным. Трамп подчеркнул, что ему регулярно звонят члены семьи, более 250 конгрессменов и представители 212 государств.

23 ноября журнал Time со ссылкой на источники сообщил, что объявившая о планах покинуть конгресс Грин в частных разговорах с союзниками обсуждала возможность своего участия в президентской гонке 2028 года.

До этого Трамп заявил, что не намерен поддерживать свою бывшую соратницу в лице Грин на выборах. Он назвал парламентария «разглагольствующей сумасшедшей». Глава государства рассказал, что конфликт с законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Согласно исследованию, Грин смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Ранее Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон.

