В США заявили о планах Тейлор-Грин участвовать в президентской гонке

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин, республиканка из Джорджии, ранее объявившая о планах покинуть свой пост, рассматривала возможность участия в президентской гонке 2028 года. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Тейлор-Грин в частных разговорах с союзниками обсуждала возможность участия в президентской гонке. Издание отметило, что в этом случае она могла бы сыграть роль, аналогичную той, которую на выборах 2024 года выполнял Роберт Кеннеди-младший, ныне занимающий пост министра здравоохранения и социальных служб США. Источники Time из Палаты представителей Конгресса полагают, что Грин способна оттянуть голоса у кандидата от Республиканской партии, а в случае выхода из гонки использовать накопленный политический капитал для получения должности в администрации следующего президента при победе республиканца.

21 ноября Грин объявила, что покинет свой пост в начале января 2026 года. Она приняла такое решение на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

15 ноября глава Белого дома сообщил, что не намерен поддерживать Грин на выборах. Он рассказал, что конфликт между ним и законодателем произошел после того, как он отправил Грин результаты социологического опроса. Американский лидер показал, что конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов, если бы приняла участие в выборах губернатора Джорджии или сенатора от этого штата.

Изначально конфликт между Трампом и Грин произошел после того, как парламентарий поддержала законопроект, обязывающий министерство юстиции опубликовать следственные материалы в отношении финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними.

Ранее Грин призвала американцев «перестроить» Вашингтон.