В российской разведке рассказали о контактах с ЦРУ

Нарышкин: между службами внешней разведки России и США есть контакты

Между службами разведки России и США имеются контакты. Об этом журналистам заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.

По его словам, официальные представители российских разведывательных служб «выполняют свою задачу», и официальные представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов «свои задачи выполняют».

«Поэтому контакт есть», — сказал Нарышкин.

7 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США работают в контексте долгосрочного урегулирования украинского конфликта, в данный момент нет речи о каком-то перемирии.

1 декабря заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил, что Россия готова возобновить сотрудничество с Соединенными Штатами по кибербезопасности.

Также он отметил, что Российская Федерация всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности.

Ранее в СВР заявили, что в США «много истинных патриотов».