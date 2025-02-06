В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили о наличии в США множества «истинных патриотов», которым не нравится политика Вашингтона по поддержке украинских властей. Об этом пишет РИА Новости.

«Знаем, что в Соединенных Штатах есть много истинных патриотов, не приемлющих поддержку коррумпированной политической клики в Киеве», — говорится в заявлении СВР.

Кроме того, в обращении содержится напоминание о совместной борьбе с нацизмом в прошлом. Так, пресс-центр разведки опубликовал видео с кадрами, на которых есть советские и американские солдаты эпохи Великой Отечественной войны, а также уничтожение западной техники российскими солдатами на СВО.

СВР утверждает, что таким образом предлагает Америке «варианты, направленные в будущее».

До этого разведка сообщила, что НАТО планирует провести выборы на Украине не позднее осени 2025 года, при этом Зеленского обвинят в присвоении более $1,5 млрд, выводе за границу денежного пособия украинских военнослужащих и продаже Африке военной техники, которую Украине дали бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, почему Байден замедлял поставки Украине в прошлом году.