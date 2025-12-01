На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ высказались о возобновлении сотрудничества с США по кибербезопасности

Храмов: Россия готова возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия готова возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года», — сказал он.

Храмов добавил, что Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности.

В октябре аналитики компании по кибербезопасности RED Security сообщали, что хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак.

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года.

Ранее Путин заявил о готовности России к международному сотрудничеству по киберпреступности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами