В РФ высказались о возобновлении сотрудничества с США по кибербезопасности

Россия готова возобновить сотрудничество с США по кибербезопасности. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

«Возобновление сотрудничества с США в этой сфере и дальнейшее взаимодействие возможны при наличии соответствующего настроя Вашингтона на основе выполнения положений действующего Договора об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки от 17 июня 1999 года», — сказал он.

Храмов добавил, что Россия всегда исходит из принципа формирования справедливой глобальной системы международной информационной безопасности.

В октябре аналитики компании по кибербезопасности RED Security сообщали, что хакерские группы этой осенью заметно усилили давление на транспортную отрасль России: только в сентябре на компании из сферы логистики и перевозок пришлось более 1,5 тыс. DDoS-атак.

По их оценке, количество инцидентов за один месяц почти вдвое превысило показатели за все первое полугодие 2025 года.

Ранее Путин заявил о готовности России к международному сотрудничеству по киберпреступности.