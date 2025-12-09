В Госдуме раскрыли, кому адресованы слова Трампа о необходимости выборов на Украине

Депутат Новиков: слова Трампа о выборах на Украине ставят Евросоюз в тупик

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, чтобы вызвать замешательство в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если говорить о прогнозах того, как будут развиваться события после заявления господина Трампа, то самое первое, что сейчас будет происходить, это формирование некой реакции Европы. В данном случае имеется в виду позиция отдельных руководителей европейских государств и позиция ЕС в целом», — сказал Новиков.

По его словам, президент США поставил Европу перед выбором, ведь с одной стороны она нацелена на поддержку Владимира Зеленского, а с другой – приверженность к демократическим нормам требует проведения выборов на Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, жители республики должны иметь право выбирать главу государства.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».