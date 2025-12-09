На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, кому адресованы слова Трампа о необходимости выборов на Украине

Депутат Новиков: слова Трампа о выборах на Украине ставят Евросоюз в тупик
true
true
true
close
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости выборов на Украине, чтобы вызвать замешательство в Евросоюзе. Такое мнение в беседе с News.ru высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Если говорить о прогнозах того, как будут развиваться события после заявления господина Трампа, то самое первое, что сейчас будет происходить, это формирование некой реакции Европы. В данном случае имеется в виду позиция отдельных руководителей европейских государств и позиция ЕС в целом», — сказал Новиков.

По его словам, президент США поставил Европу перед выбором, ведь с одной стороны она нацелена на поддержку Владимира Зеленского, а с другой – приверженность к демократическим нормам требует проведения выборов на Украине.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, жители республики должны иметь право выбирать главу государства.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Трамп назвал лидеров Европы «слабыми».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами