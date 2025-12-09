На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили слова Трампа о выборах на Украине

Депутат Слуцкий назвал заявление Трампа о выборах на Украине здравым взглядом
Павел Бедняков/РИА Новости

Заявление Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине является не давлением, а здравым взглядом на ситуацию. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По словам депутата, слова американского президента показывают, что США придерживаются реальных и прагматичных оценок ситуации вокруг конфликта. Слуцкий подчеркнул, что это не давление, как пытаются представить «евроглобалисты», а взгляд на реальный расклад сил для Киева.

«Это не давление со стороны Трампа, как пытаются обернуть ситуацию евроглобалисты, а здравый взгляд на происходящее и реальный расклад карт для Киева», — сказал Слуцкий.

9 декабря Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, жители республики должны иметь право выбирать главу государства.

«Прошло много времени. Все [на сегодняшний день] не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».

Ранее Трамп сравнил переговорные позиции России и Украины.

