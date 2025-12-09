Трамп заявил, что партнеры по НАТО просят его «договориться с Эрдоганом»

Трамп: партнеры по НАТО обращаются ко мне за помощью в диалоге с Эрдоганом

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) обращаются к президенту США Дональду Трампу за помощью в диалоге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил сам Трамп в интервью изданию Politico.

Президент США отметил, что когда у стран альянса возникают проблемы с турецким лидером, они просят его позвонить, поскольку сами не могут договориться. Трамп добавил, что ему каждый раз удается добиться взаимопонимания с Эрдоганом.

«Всякий раз, когда у них возникают проблемы с Эрдоганом, они просят меня позвонить ему, потому что сами не могут с ним договориться», — заявил Трамп.

Также в этом интервью президент США отметил, что понимание о невозможности для Украины вступить в НАТО имело место давно. По мнению главы Белого дома, переговорная позиция России сильнее, чем у Украины.

Ранее Трамп назвал США самой финансово сильной страной в мире.