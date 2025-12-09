На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал США самой финансово сильной страной в мире

Трамп: пошлины на иностранные товары укрепили национальную безопасность США
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что значительно усилил национальную безопасность страны благодаря введению пошлин на иностранные товары. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, Соединенные Штаты благодаря пошлинам стали к настоящему моменту самой финансово сильной страной в мире.

Трамп подчеркнул, что если Верховный суд США вынесет решение о незаконности этих пошлин, то это будет самой большой угрозой для нацбезопасности американского государства в истории. Политик считает, что в этом случае страна будет финансово беззащитна.

В настоящее время Верховный суд США рассматривает вопрос о том, предоставила ли администрация Трампа законные основания для введения пошлин.

Американские СМИ отмечают, что если Трамп проиграет это дело, то американские власти будут вынуждены вернуть компаниям полученные ранее от пошлин деньги. В свою очередь юристам Белого дома придется подготовить новые основания для попытки восстановления пошлин в будущем.

Ранее Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн».

