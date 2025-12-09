На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп прокомментировал заявление сына о возможном отдалении США от Украины

Трамп заявил, что данные о возможном отдалении США от Украины «не совсем ложь»
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Американский президент Дональд Трамп, комментируя слова своего сына Дональда Трампа — младшего о возможном отдалении США от Украины, заявил, что это утверждение не совсем правда, но при этом его нельзя назвать ложью. Об этом политик сообщил в интервью изданию Politico.

8 декабря Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Он также раскритиковал коррупцию на Украине и обрушился с критикой на президента Зеленского.

«Нет, это не верно. Но это и не совсем неверно», — заявил Трамп.

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян рассказал в интервью «Газете.Ru», что раньше слова Трампа — младшего смотрелись как некое исключительное, особое мнение президентского сына. Сейчас же эти слова стали мейнстримом. Очень многие думают так же и говорят, что Штатам стоит перестать поддерживать Зеленского, который не хочет идти на уступки

Ранее Зеленский заявил о подготовке Европой и Украиной своего варианта мирного плана.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами