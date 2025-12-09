Трамп прокомментировал заявление сына о возможном отдалении США от Украины

Трамп заявил, что данные о возможном отдалении США от Украины «не совсем ложь»

Американский президент Дональд Трамп, комментируя слова своего сына Дональда Трампа — младшего о возможном отдалении США от Украины, заявил, что это утверждение не совсем правда, но при этом его нельзя назвать ложью. Об этом политик сообщил в интервью изданию Politico.

8 декабря Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Он также раскритиковал коррупцию на Украине и обрушился с критикой на президента Зеленского.

«Нет, это не верно. Но это и не совсем неверно», — заявил Трамп.

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Геворг Мирзаян рассказал в интервью «Газете.Ru», что раньше слова Трампа — младшего смотрелись как некое исключительное, особое мнение президентского сына. Сейчас же эти слова стали мейнстримом. Очень многие думают так же и говорят, что Штатам стоит перестать поддерживать Зеленского, который не хочет идти на уступки

Ранее Зеленский заявил о подготовке Европой и Украиной своего варианта мирного плана.