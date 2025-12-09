Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки

Президент США Дональд Трамп посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому взять себя в руки, прочитать предложения по Украине и соглашаться с предложениями, потому что на поле боя он не победит. Такое мнение он озвучил в большом интервью изданию Politico.

«Ну, ему (Зеленскому. — «Газета.Ru») придется взять себя в руки и начать принимать условия. Вы знаете, когда проигрываете, а он проигрывает», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что украинский политик должен выделить время на прочтение нового предложения по урегулированию. По словам американского лидера, Зеленский еще даже не читал документ.

До этого британская газета The Telegraph писала, что мирный план Трампа находится «на грани краха» из-за противодействия со стороны украинского и европейских лидеров. Там отметили, что президент США в этой связи «разочарован переговорами» и подталкивает Зеленского к быстрым действиям, в то время как европейцы советуют проявлять Киеву осторожность и терпение.

Ранее Трамп заявил, что переговорная позиция России сильнее, чем у Украины.