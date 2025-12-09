Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на всероссийском патриотическом форуме заявила, что украинские националисты, поддерживаемые Польшей, представляют угрозу для самой Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поляков вырезали те самые западноукраинские недобитки, которых сейчас официальная Варшава и спонсирует <...> и даже не задумываясь о том, что потом, учитывая общность границы Украины и Польши, это оружие они могут повернуть против самих себя», — поделилась Захарова.

Она добавила, что в Польше проживают граждане Украины и уже проявляют свою ненависть к полякам.

4 декабря президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о своем стремлении к миру, но в итоге стал ставить интересы националистически настроенных групп выше, чем народа Украины.

До этого депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен посоветовал украинцам меньше воровать, тогда им не придется помогать.

Ранее в США назвали Зеленского «хромой уткой».