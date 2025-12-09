На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конгресс США может ограничить бюджет Хегсета на служебные поездки

Хегсету могут сократить бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

В Конгресс США внесена поправка в законопроект по оборонной политике, согласно которой главе Пентагона Питу Хегсету могут урезать до 75% средств на командировки в 2026 финансовом году. Об этом сообщает NBC News.

Ограничения могут быть сняты только в том случае, если Хегсет предоставит неотредактированные видеозаписи недавних ударов по судам в Карибском море.

Конгресс должен рассмотреть данный законопроект на этой неделе.

В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что глава Пентагона якобы распорядился расправляться со всеми при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. По данным издания, чиновник приказал американским военным наносить повторные удары по тем, кто остался жив после первой атаки.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить появившуюся в СМИ информацию. Глава Белого дома подчеркнул, что сам не стал бы отдавать приказ о ликвидации всех людей на борту подозреваемой в контрабанде наркотиков лодки.

Ранее в США намерены расследовать удар ВС США по судну в Карибском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами