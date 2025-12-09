Конгресс США может ограничить бюджет Хегсета на служебные поездки

Хегсету могут сократить бюджет командировок из-за видео с ударами на Карибах

В Конгресс США внесена поправка в законопроект по оборонной политике, согласно которой главе Пентагона Питу Хегсету могут урезать до 75% средств на командировки в 2026 финансовом году. Об этом сообщает NBC News.

Ограничения могут быть сняты только в том случае, если Хегсет предоставит неотредактированные видеозаписи недавних ударов по судам в Карибском море.

Конгресс должен рассмотреть данный законопроект на этой неделе.

В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что глава Пентагона якобы распорядился расправляться со всеми при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. По данным издания, чиновник приказал американским военным наносить повторные удары по тем, кто остался жив после первой атаки.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить появившуюся в СМИ информацию. Глава Белого дома подчеркнул, что сам не стал бы отдавать приказ о ликвидации всех людей на борту подозреваемой в контрабанде наркотиков лодки.

Ранее в США намерены расследовать удар ВС США по судну в Карибском море.