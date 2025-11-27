В США пообещали убить всех причастных к ввозу наркотиков в страну

Глава Пентагона Пит Хегсет пообещал, что США ликвидируют всех, кто причастен к провозу наркотиков через границы страны. Выступление Хегсета во время визита в Доминиканскую Республику цитирует РИА Новости.

«Если вы наркотеррорист, который хочет ввезти наркотики в США... мы покончим с вами. <..> Мы точно знаем, на кого нацелены и почему, если вы причастны к таким действиям, мы вас убьем», — заявил он.

Это не первое подобное заявление Хегсета, обещания уничтожить всех причастных к наркоторговле он неоднократно повторял на фоне операции США по борьбе с наркотрафиком в Венесуэле.

По данным The Washington Post, в результате операции уже погибли 83 человека. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссесар на встрече с Хегсетом 26 ноября заявила, что поддерживает действия американских военных и считает, что наркоторговцы должны быть физически уничтожены.

Министр сообщил, что в борьбе с наркотрафиком США будут продолжать сотрудничать с Доминиканской Республикой, и призвал другие страны позволить американским силам действовать на своей территории для борьбы с наркоторговлей.

27 ноября Доминикана разрешила США использовать свою авиабазу для операций против наркотрафика и пообещала заправлять амеканские военные самолеты и оказывать медицинскую помощь военным США.

Заявления о необходимости уничтожить целые категории людей уже приносили Хегсету скандальную известность. Так, издание The New Yorker писало, что в 2015 году будущий глава Пентагона, а на тот момент глава ассоциации ветеранов выкрикивал призывы «убить всех мусульман» находясь в баре в пьяном состоянии.

