Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Пентагона добивать выживших

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить сообщения американских СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших после ударов по судам с наркоторговцами в Карибском море. Об этом пишет Washington Post.

Президент сообщил журналистам, что поручит изучить эти сведения. Он отметил, что сам не стал бы отдавать подобный приказ, однако Хегсет уверил его, что не требовал добивать двух человек, о которых говорилось в публикации. По словам президента, он доверяет объяснениям руководителя Пентагона.

Поводом для реакции стал материал газеты, где со ссылкой на источники утверждалось, что Хегсет распорядился «убивать всех» при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы — в том числе путем повторных ударов по тем, кто остался жив после первого.

Осенью США несколько раз применяли вооруженные силы против катеров, которые, по данным Вашингтона, использовались для транспортировки наркотиков у берегов Венесуэлы. Ряд конгрессменов раскритиковал эти действия и потребовал от администрации Трампа более развернутого обоснования для проведения таких операций.

По данным The Washington Post, в результате операции уже ликвидировали более 80 человек. При этом премьер-министр Тринидада и Тобаго Камла Персад-Биссесар на встрече с Хегсетом 26 ноября заявила, что поддерживает действия американских военных и считает, что наркоторговцы должны быть физически уничтожены.

