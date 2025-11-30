В США намерены расследовать удар ВС США по судну в Карибском море

Комитеты Сената и Палаты представителей США сообщили о намерении усилить контроль над Пентагоном после того, как в СМИ появилась информация о том, что министр обороны Пит Хегсет якобы отдал приказ «убивать всех» на кораблях с наркотиками в Карибском море. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источника газеты, председатель комитета Сената по вооруженным силам, республиканец Роджер Уикер и сенатор-демократ Джек Рид подготовили совместное заявление, в котором заявили, что комитет направил запрос в министерство войны, чтобы установить все обстоятельства по этим инцидентам. За Уикером и Ридом последовали лидеры вооруженных сил палаты представителей республиканец Майк Роджер и демократ Адам Смит, они также опубликовали сообщение, в котором заявили о двусторонних мерах «для получения полной информации» о произошедшем.

Обсуждаемая публикация в The Washington Post появилась 28 ноября. В ней сообщалось о том, что министр войны Пит Хегсет отдал приказ «убивать всех» на судах, перевозящих наркотики. В статье сообщалось об инциденте в Карибском море, когда подозреваемое в перевозке наркотиков судно было атаковано подразделением Сил специальных операций несколькими ударами. Уточнялось, что командир выполнял приказ министра войны США не оставлять в живых никого.

В начале ноября сам Хегсет писал о нескольких ударах по судам «с наркотеррористами» в Карибском море.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.