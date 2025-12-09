На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина и Сийярто

Песков: Путин не планирует встречу с главой МИД Венгрии Сийярто в Москве
Владимир Вятки/РИА Новости

В графике президента России Владимира Путина не запланирована встреча с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, который в настоящий момент находится с рабочим визитом в Москве. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, на этих днях таких планов нет», — отметил он. По словам Пескова, у Сийярто «очень насыщенная программа» в столице — «очень много контактов».

9 декабря Сийярто прибыл в Москву для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В поездке его сопровождает крупная делегация венгерских предпринимателей. Глава венгерского МИД отметил, что после завершения конфликта на Украине мировая экономика вернется к нормальному развитию, что откроет новые возможности для торговых отношений между странами.

На заседании комиссии Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нацелен сделать беспрепятственным сотрудничество Москвы и Будапешта в области энергетики, подчеркнув, что в Брюсселе настроения в отношении России в настоящее время имеют противоположный вектор.

Ранее в Будапеште развесили плакаты с фон дер Ляйен и Зеленским, сливающими деньги в унитаз.

