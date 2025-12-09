В Будапеште развесили плакаты с фон дер Ляйен и Зеленским, сливающими деньги в унитаз

В Венгрии появились плакаты с фон дер Ляйен, Зеленским и золотым унитазом

На улицах в Будапеште появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз. Об этом пишет РИА Новости.

Также на плакате можно увидеть третьего участника «слива денег», главу венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра. Все трое стоят вокруг унитаза с мешками, наполненными венгерскими форинтами, и выбрасывают их в канализацию.

«Они поднимут налоги и отправят твои деньги в украинский золотой унитаз», — гласит надпись на плакате.

В агентстве обратили внимание, что золотой унитаз не просто так появился на плакатах. Это отсылка к обыскам, которые прошли у высших должностных лиц Украины на фоне коррупционного скандала. На кадрах, появившихся в сети, видны крупные суммы денег и предметы роскоши.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД страны Петер Сийярто потребовали от Киева отчета о потраченных средствах европейских налогоплательщиков. Они также заявляли, что уровень коррупции в Брюсселе такой же масштабный, как и на Украине. Венгерские политики считают, что именно поэтому в ЕС пытаются не замечать коррупционный скандал в Киеве.

Кроме того, плакат отсылает к утекшим в сеть планам венгерской оппозиции, которую поддерживает Брюссель, сократить налоговые льготы для населения в случае прихода к власти после выборов в апреле 2026 года.

Ранее в Польше призвали привлечь к ответственности лидеров ЕС, покрывавших коррупцию на Украине.