Путин уволил российского посла в Северной Македонии

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от должности посла РФ в Северной Македонии. Соответствующий указ российского лидера размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии», — указано в документе.

Уточняется, что Баздникин родился в 1967 году. На дипломатической службе состоит с 1989 года. С 2018 года дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Македонии, с 2019 года — Северной Македонии.

В начале сентября президент России освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, который занимал эту должность с марта 2021 года. До этого он был главой департамента по работе с соотечественниками за рубежом. Причины отставки Мальгинова не называются.

Ранее Путин уволил российского посла в Турции.