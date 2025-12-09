На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин уволил российского посла в Северной Македонии

Путин освободил Баздникина от обязанностей посла РФ в Северной Македонии
true
true
true
close
МИД России

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Баздникина от должности посла РФ в Северной Македонии. Соответствующий указ российского лидера размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Освободить Баздникина Сергея Александровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Северной Македонии», — указано в документе.

Уточняется, что Баздникин родился в 1967 году. На дипломатической службе состоит с 1989 года. С 2018 года дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Македонии, с 2019 года — Северной Македонии.

В начале сентября президент России освободил Олега Мальгинова от обязанностей посла РФ в Узбекистане, который занимал эту должность с марта 2021 года. До этого он был главой департамента по работе с соотечественниками за рубежом. Причины отставки Мальгинова не называются.

Ранее Путин уволил российского посла в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами